方仲賢拒捕及意圖妨礙司法公正罪成還押　官稱很可能判監　涉藏雷射筆罪名不成立 (10:55)

判辭指出，雖然被告方仲賢（23歲）管有10支雷射筆「非常讓人懷疑」，但未能排除他意圖使用雷射筆擾亂警員心神或破壞攝錄鏡頭，而罔顧會否有人受傷。

辯方一度要求索取社會服務令報告，惟法官游德康明言妨礙司法公正控罪嚴重，很可能判處即時監禁，不會考慮社會服務令。方仲賢聞判表現冷靜，他的母親散庭時雙眼通紅，以紙巾拭淚，有旁聽者則高呼「照顧自己、保重呀」等。

方仲賢被控於2019年8月6日，在深水埗鴨寮街和桂林街一帶，管有10個能發出雷射光束的裝置，以及在同日同地抗拒在正當執行職務的警署警長52338林發建；他另涉於偵緝警員8702黃漢鋒檢取其手機為證物前，把手機重新設置，傾向並意圖妨礙司法公正。

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