新冠疫情｜許樹昌：醫管局內部估算周四至周六單日個案可上千 (22:11)

許樹昌表示，最新收緊的措施主要希望減少室內場所的人流，減低社區爆發風險，要在收緊措施後觀察14日，視乎個案數字及源頭不明個案會否回落，才可評估措施成效，倘措施無效則要「加辣」，下一步要考慮將「疫苗通行證」擴展至公共交通工具及戶外活動，例如公園、沙灘等。

另外，醫管局在上周三起放寬新冠陽性患者出院條件，如果3個樣本的Ct值（病毒數值）超過33（即病毒量低）即可出院，並需戴電子手環居家檢疫14天及定期檢測。不過，不足一星期後，政府再改變對出院後病人的要求，宣布明日起符合出院條件的病人，在出院後將無須進行強制隔離，只需自我監察並「盡可能減少社交聚會」。

衛生署表示，因應疫情最新發展，政府經風險評估，符合出院條件的新冠檢測陽性病人，只需要須在出院後進行14天自我監察，包括每日兩次量度體溫。另外，出院病人須採取適當的感染控制措施，包括正確佩戴口罩、潔手及盡可能減少社交聚會。