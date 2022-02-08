新冠疫情｜許樹昌：醫管局內部估算周四至周六單日個案可上千 (22:11)

連日創新高的第五波新型冠狀病毒疫情可能尚未見頂，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌引述醫管局內部估算指，預計本月10日至12日的單日個案可能上升至1000宗，本月12日至14日可升至單日1500宗。他相信短期內單日個案很有可能升至千宗，農曆新年期間市民有不少活動如拜年、逛花墟等，相信仍有很多個案未浮現。
許樹昌表示，最新收緊的措施主要希望減少室內場所的人流，減低社區爆發風險，要在收緊措施後觀察14日，視乎個案數字及源頭不明個案會否回落，才可評估措施成效，倘措施無效則要「加辣」，下一步要考慮將「疫苗通行證」擴展至公共交通工具及戶外活動，例如公園、沙灘等。
另外，醫管局在上周三起放寬新冠陽性患者出院條件，如果3個樣本的Ct值（病毒數值）超過33（即病毒量低）即可出院，並需戴電子手環居家檢疫14天及定期檢測。不過，不足一星期後，政府再改變對出院後病人的要求，宣布明日起符合出院條件的病人，在出院後將無須進行強制隔離，只需自我監察並「盡可能減少社交聚會」。
衛生署表示，因應疫情最新發展，政府經風險評估，符合出院條件的新冠檢測陽性病人，只需要須在出院後進行14天自我監察，包括每日兩次量度體溫。另外，出院病人須採取適當的感染控制措施，包括正確佩戴口罩、潔手及盡可能減少社交聚會。
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