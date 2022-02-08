補習教師涉串謀謀殺野戰友　自辯稱對事主無恨意　曾一同構思「殺司長」劇本 (20:45)

兩名被告依次為無業蘇緯軒（現年20歲）及補習教師蘇翰韜（現年31歲）。

次被告蘇翰韜自辯時，除稱曾替梁天琦助選，以及曾發表網絡小說《逃出香港園》外，又說認為將來香港示威者需要更多裝備保護自己，故透過開設的facebook專頁售賣頭盔、手套等裝備，亦因而認識了打野戰愛好者翟詠詩（本案的特赦證人）。

蘇翰韜憶起，首被告蘇緯軒於2018年5月將背包及長槍袋交給他，他於10月打開背包才發現內有數支氣槍及玩具滅聲器等，及至同年12月30日，翟詠詩相約他到廢棄學校試裝備，翟詠詩開槍打向一塊木方，蘇翰韜當下才發現該槍為真槍。

蘇翰韜又否認與翟詠詩發生性關係，以及曾指使她殺害事主林靖峰，並強調他對事主並無恨意。聆訊明（9日）續。