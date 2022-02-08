補習教師涉串謀謀殺野戰友　自辯稱對事主無恨意　曾一同構思「殺司長」劇本 (20:45)

現年31歲的補習教師疑不滿一名野戰戰友騙財而萌殺機，被指稱唆使女友人槍殺該戰友，補習教師與一名無業男被控串謀謀殺和串謀無牌管有槍械及彈藥罪，案件今（8日）在高等法院續審。補習教師自辯時稱他在facebook開設名為「我係五毛我係鬼」的專頁發表政見，從而認識本土民主前線前發言人梁天琦，更為他助選；又透露他曾與另一被告和事主構思一齣槍殺3名政府司長的劇本用以參賽，惟最終無成事。
兩名被告依次為無業蘇緯軒（現年20歲）及補習教師蘇翰韜（現年31歲）。
次被告蘇翰韜自辯時，除稱曾替梁天琦助選，以及曾發表網絡小說《逃出香港園》外，又說認為將來香港示威者需要更多裝備保護自己，故透過開設的facebook專頁售賣頭盔、手套等裝備，亦因而認識了打野戰愛好者翟詠詩（本案的特赦證人）。
蘇翰韜憶起，首被告蘇緯軒於2018年5月將背包及長槍袋交給他，他於10月打開背包才發現內有數支氣槍及玩具滅聲器等，及至同年12月30日，翟詠詩相約他到廢棄學校試裝備，翟詠詩開槍打向一塊木方，蘇翰韜當下才發現該槍為真槍。
蘇翰韜又否認與翟詠詩發生性關係，以及曾指使她殺害事主林靖峰，並強調他對事主並無恨意。聆訊明（9日）續。
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