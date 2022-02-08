民主派初選47人案｜消息稱吳政亨被拒與澳洲領事館職員會面 (18:52)

澳洲廣播公司引述澳洲外交暨貿易部（DFAT）發言人的消息稱，一名持有澳洲與中國雙重國籍的男子，2021年1月6日涉違反《港區國安法》被捕，被控以串謀顛覆國家政權罪，該日是47名民主派被捕的日子。

發言人未有透露被告姓名，指出由於港府不再承認雙重國籍，故多次拒絕澳洲領事館人員與該被告見面。澳洲政府則與被告的律師定期聯絡，並派人員持續到法院旁聽聆訊。

另外，35+初選案今再在西九龍裁判法院提訊，部分被告繼續在庭上處理法律爭議，包括：吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、馮達浚、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、林卓廷、范國威、梁國雄、徐子見、劉澤鋒、鄒家成、王百羽、胡志偉、黃之鋒、譚得志；續准保釋的楊雪盈、黃碧雲、李予信亦有出席，聆訊下午結束，並押後至2月17日再訊。

至於另外8名被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟 、譚文豪、尹兆堅、郭家麒及楊岳橋於審訊開始不久後先行離庭，並押後至2月28日提訊。