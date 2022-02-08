新冠疫情｜醫管局多22醫護職員染疫　涉逾15醫院或門診 (17:57)

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業公布，今日（8日）新增22名醫管局轄下醫護人員或職員對新型冠狀病毒呈陽性或初步陽性，其中兩名護士、一名文員及一名運作助理隸屬伊利沙伯醫院，該院19名員工列密切接觸者要檢疫。伊院昨（7日）因多名員工染疫或要檢疫而停收新症的兩個深切治療部病房，服務今日已恢復正常。