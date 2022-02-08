新冠疫情｜醫管局多22醫護職員染疫　涉逾15醫院或門診 (17:57)

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業公布，今日（8日）新增22名醫管局轄下醫護人員或職員對新型冠狀病毒呈陽性或初步陽性，其中兩名護士、一名文員及一名運作助理隸屬伊利沙伯醫院，該院19名員工列密切接觸者要檢疫。伊院昨（7日）因多名員工染疫或要檢疫而停收新症的兩個深切治療部病房，服務今日已恢復正常。
其餘新增陽性或初步陽性醫管局員工：
．一名醫生：隸屬屯門醫院
．4名護士：分別隸屬仁濟醫院、柏立基普通科門診、九龍灣健康中心普通科門診及大埔那打素醫院
．13名病人服務助理、運作助理、文員或外判職員：涉及東區醫院、律敦治醫院、東華東院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院、香港兒童醫院、黃大仙醫院、靈實醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院、博愛醫院
患者工作時有穿戴合適個人防護裝備，無病人列密切接觸者；10多名職員因與患者除口罩交談或一用同膳，列密切接觸者要檢疫，暫時全部人檢測陰性
另外，明愛醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院共有6名病人經入院篩查發現染疫，3間醫院共30多名同病格病人列密切接觸者要檢疫。
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