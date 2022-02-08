迷你倉大火死因庭｜心臟科專家證人稱兩事主有心血管阻塞或加速死亡 (18:18)

根據單文輝撰寫的醫療報告，事主張耀升（終年30歲）遇事時兩度轉身大叫，無法與同袍撤離火場，有集中力和注意力下降的症狀，似乎是急症譫妄症（Delirium）發作。單文輝提及，張耀升其中一條心血管阻塞達六成，雖然心肌梗塞可能加速死亡，但張耀升在高溫下吸入濃煙和身體燒傷，未待血管硬化已經死於肺部衰竭。

單文輝表示，另一事主許志傑（終年37歲）當時不支倒地，解剖後發現有兩條心血管阻塞達七成半，可能出現致命的心律不正或心源性休克。單文輝表示，救火行動容易引起心血管負擔，「如果許隊目（指許志傑）已知有冠狀動脈心臟病，他不太可能繼續參與室內救火」。

死因裁判官聽畢表示，心血管功能隨年紀增長而退化，惟張耀升和許志傑正值壯年，不容易發現心血管閉塞的問題。單文輝引述有醫學文獻指出，消防員面對的工作壓力大，容易導致心血管收窄，他建議安排消防員每年進行較低門檻的心臟檢查，如有異常就要接受較昂貴的電腦掃描心血管造影（CTCA）。聆訊明（9日）續。

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