疫苗通行證｜商場、超市、街市、髮型屋等納入疫苗通行證　限聚令收緊至2人 (15:44)

．行政會議通過擴大599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，除了原有17項處所，再新增6項處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市及市集，以及髮型屋，2月24日起進入上述場所須出示「疫苗通行證」及掃描「安心出行」

．2月10日起關閉宗教處所、理髮店，直至2月24日凌晨

．限聚令收緊至2人

．限聚令首度適用於私人處所，禁止多過兩個家庭的聚會

．僱員如因拒絕打針而被解僱，不會視為「不合理解僱」。受檢疫或圍封強檢影響的僱員，可獲衛生署發證明，可視為合資格的病假證明

．無遵守強制檢測令的罰款由5000元增至1萬元。若違反疫苗通行證要求，罰款5000元

另外，林鄭月娥指出，新規例納入了公共交通工具，但暫時不會引用。她表示，考慮到市民乘搭公共交通工具若要提供疫苗接種紀錄，執行上會有困難，但將公共交通工具納入規例有法律基礎，日後若疫情非常嚴峻，便能即時落實。

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