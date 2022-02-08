新冠疫情｜港增625陽性　逾10宗個案大型群組涉367人　最大群組47人 (17:08)

衛生防護中心公布，截至今日（8日）零時，本港新增625宗新型冠狀病毒陽性個案，大部分是本地個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，很多個案是跨家庭聚集，發現最少19個逾10人的群組，包括親友飯局，亦牽涉在大廈或工作地點的傳播，共涉367人，當中最多人的群組有47人；少於10人的家庭群組未計算在內。另外，今日初步陽性約500多宗。
院舍染疫個案：
．元朗泰祥大廈安安護理院：1名院友初步陽性，居於2樓，同層9名院友要檢疫
．基督教懷智服務處將軍澳綜合復康中心：1名福利員陽性，有舉辦小組活動，14名院友檢疫
．荃灣荃威花園仁愛護老中心：有護理員初步陽性，正檢視有多少密切接觸者
．大埔墟運頭街樂善堂朱定昌頤養院：1名院友初步陽性，25人要檢疫
．上環保良局郭羅桂珍護老院：2名院友初步陽性，全部75名院友要檢疫
深水埗富昌邨富悅樓2樓全層撤離
另外，深水埗富昌邨富悅樓2樓5個單位有個案，全層撤離；大廈喉管不見大問題。
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