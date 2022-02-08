新冠疫情｜港增625陽性　逾10宗個案大型群組涉367人　最大群組47人 (17:08)

衛生防護中心公布，截至今日（8日）零時，本港新增625宗新型冠狀病毒陽性個案，大部分是本地個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，很多個案是跨家庭聚集，發現最少19個逾10人的群組，包括親友飯局，亦牽涉在大廈或工作地點的傳播，共涉367人，當中最多人的群組有47人；少於10人的家庭群組未計算在內。另外，今日初步陽性約500多宗。