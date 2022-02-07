新冠疫情｜周二起啟用竹篙灣社區隔離設施及居安抗疫　快速測試呈陽性市民可由家人代交深喉唾液樣本 (16:43)

衛生防護中心公布，截至今日（7日）零時，本港新增614宗新型冠狀病毒陽性個案，另有超過600宗初步陽性。衛生署衛生防護中心總監徐樂堅表示，由於醫管局牀位緊張，明日（8日）起將啟用竹篙灣社區隔離設施，以及居安抗疫計劃。
快速測試陽性若赴急症室複檢 無病徵可回家等結果
醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，市民若進行快速測試結果呈陽性，往急症室做複檢後，如無病徵可回家等結果；如有家人協助交深喉唾液亦可，最重要注意取樣本前的手部衛生。他又稱，最理想是市民有自己的私家車，或乘的士往急症室，最重要是使用最快捷直接及與最少人接觸的方式。
他又表示，最快明日開始安排病人到竹篙灣隔離，接收低風險、病情輕的病人。醫管局會派出醫療團隊進駐隔離設施，提供24小時醫療支援，如病人出現緊急情況，團隊可即時應變，或安排病人送院。
李立業續稱，當局會盡量安排在竹篙灣社區隔離設施隔離的患者一人一間房，並會在特定日子進行深喉唾液測試。
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