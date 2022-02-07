酒店工程師向工程承辦商收回佣判囚2年　須歸還近40萬元 (14:30)

被告黃天龍（44歲）案發時任職灣仔芬名酒店工程師，負責監督酒店工程及維修項目。他被指控於2017年12月8日至2019年10月31日，與工程承辦商董事兼股東串謀，並接受對方回佣，即芬名聘用該承辦商進行工程的利潤，作為聘用及協助承辦商完成芬名工程的誘因或報酬。

辯方求情稱，讀至中四的被告考取不同執照，取得工程師資格，他患有乙型糖尿病。被告承認抵受不住誘惑，鑄成大錯，其妻子和子女稱被告勤於進修、生活樸素節儉。

案情指出，被告協助芬名委聘創業工程有限公司，進行39個分別在酒店及其餐廳的空調、防火等工程，共涉230萬元，而非法回佣逾47萬元，每次由600元至46,800元不等。被告警誡下稱，他獲承辦商給予工程一半利潤，亦會和員工瓜分「茶錢」。被告另外獨資經營龍盛水電工程公司，他會以回佣抵消龍盛拖欠創業的款項。