霍英東遺產案｜各方達大部分和解　官：本案可悲終有美滿結局 (13:23)

長房三子霍震宇在庭外表示，「好高興霍家長房今日得到和解，感謝法官閣下明智的感言」，又稱他們會努力維持家庭和諧，秉承父親的遺志，為社會作出貢獻，霍震宇最後又感謝傳媒關心，並祝賀各人「新年快樂」。

至於尚未達致和解、由霍麗娜提告的案件，代表被告之一、二房及三房的大律師王則左稱，因霍麗娜申請擱置執行2012年和解協議，導致原本需於2013年前分發的遺產至今仍未分配，故繼續申請向霍麗娜提反申索。

陸官最後表示，他透過各方開案陳辭及文件，可見霍英東生前對南沙及實現中國現代化作出了重大貢獻，然而南沙項目困難重重，部分家族成員需犧牲個人利益以實現父親的「南沙夢」，願在項目中得益的人不要忘記霍老對南沙的貢獻。無論如何，無人欲見家庭分裂，本案備受傳媒關注，希望和解可成為社會典範，向大眾發出信息「多大的難題都能和平解決」。

陸官將案押後至下午，繼續處理二房及三房的反申索申請。