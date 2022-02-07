消委會無伙同記協獨辦「消費新聞獎」　林定國：不涉政治因素 (13:16)

林定國又表示，鑑於近年傳媒行業變化日新月異，消費資訊傳播的方式亦日趨多元化，消委會於去年底成立工作小組，過去數月透過探討不同媒體的最新發展趨勢，參考多個本地及國際新聞獎項，從參賽組別、獎項設計、評審流程、評分準則、獎項金額，和公眾參與等各個環節，全方位改革，多角度優化。第二十二屆「報道獎」將重整參賽組別，另新增「年度主題大獎」，並選定2022年主題為「保障消費者電子商貿活動的權益」，而獎金亦較以往增加一倍，金獎獎金增至6000元，年度主題大獎得主可獲2萬元，今日起接受報名。

另外，消費者委員會今日公布「牛年十大消費新聞選舉」結果，頭三位分別是「UA院線全線結業」、「立法會通過垃圾徵費條例草案」，以及「柏傲莊兩座需拆卸重建」。