消委會去年接逾2.73萬宗投訴　物業銷售及美容院停業投訴大增 (13:11)

各類投訴中，涉及電器用品的投訴居首位，見5年來新高，錄得2578宗，按年飈升27%，涉款突破1000萬元，估計與消費者添置或更換家居電器有關，當中涉及冷氣機的投訴最多，其次為電視機和洗衣或乾衣機，吸塵機的投訴亦按年增106%至198宗。第二位是涉及電訊服務的投訴，雖連續5年出現跌幅，但仍錄得2201宗；第三位則是涉及美容服務行業的投訴，個案按年增1.6倍至2200宗，涉款按年增2.6倍至7200萬元，當中約一半投訴涉及一間連鎖美容院去年9月突然暫停營業。

另外，涉及物業的投訴在過去3年不斷攀升，由2019年的168宗，增至去年的374宗，增幅達123%，涉及投訴金額達7.78億元，較2020年的2.37億元增加逾兩倍；境外物業銷售投訴按年增近兩倍，達167宗。林定國表示，有投訴人購買英國物業，原獲告知物業將於今年5月落成，簽約文件卻寫今年9至10月才完成，要求退回5萬元留位費；亦有投訴人買內地珠海物業時獲告知物業望園景，但發現是望樓景，消委會倡議本港全面強化境外物業銷售監管，保障廣大消費者的權益。

林定國又稱，美容業停業多時，回復營運時難免有害群之馬，採取不恰當手法賺錢，憂慮疫情過後，禁之不絕的不良營商手法會死灰復燃，甚至變本加厲，消委會期望在新一屆立法會重推法定冷靜期議案，加強對消費者的保障。