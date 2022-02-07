大埔弒兄案死者身中逾10刀　警沙發底檢兇刀拘胞弟 (10:07)

大埔警區助理指揮官（刑事）常俊傑表示，事主為68歲姓鍾男子，與其95歲母親及菲傭同住，案發當日下午，菲傭與母親離開單位，她們在傍晚6時44分返回家，發現事主倒臥在大廳，並有血迹，菲傭立即報警，稱上址有人受傷。警方接報約3分鐘後，再接到疑兇報案，稱有人暈倒在案發單位內。救護員趕至現場，發現事主倒臥在血泊中，身上多處刀傷，遂進行急救，惟於晚上9時11分宣告事主死亡。

常俊傑續稱，救護員在附近搜索期間，在離案發單位約150米的空地發現疑兇，他的衣物及雙手沾有鮮血，遂通知警方，警方經調查後相信疑兇與案有關，即將他拘捕。警方在單位沙發底發現一把約長20厘米尖刀，其形狀與事主傷勢脗合，相信是兇器。法醫初步檢驗發現事主身上有多於10處尖物傷勢，有傷口十分深，主要集中在頸部，手及腳亦有傷，詳細死因有待解剖檢驗。據悉，警方暫未發現疑兇有任何精神病背景。

案發於昨日晚上，據悉當時有村民稱單位傳出兩男以客家話口角，兩兄弟不時吵架，胞弟未婚，自中三輟學後沒有上班，多年來依賴家人接濟，性格孤僻，住在與涉案村屋相隔100米的簡陋寮屋內。警方初步調查相信，胞弟以利刀斬傷兄長後自行報案，被捕男子報稱嘔吐不適，送院治理。