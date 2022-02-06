警檢1.6億元毒品　4男子被捕 (17:12)

毒品調查科警司陳江明表示，早前接獲情報顯示有人疑趁春節期間囤積毒品，作本地銷售之用。警方經深入調查後，昨早6時許在紅磡區展開行動，發現兩部可疑車輛在一個時租停車場進行毒品交易，探員隨即採取行動，先截停一輛的士，在車上發現134磚、重50公斤的海洛英，拘捕的士司機及在停車場門口截獲兩名相信是「睇水」的男子。

另外，探員欲截查另一輛私家車時，對方未聽從指示停下，更撞向警方車輛，高速往油麻地方向逃去，警方車輛尾隨追截。私家車駛至約1000米以外的覺士道時，因被其他車輛阻礙前行，司機棄車逃走。探員在私家車上檢獲173磚、重65公斤海洛英及10公斤冰毒，警方再根據車輛登記資料，同日在洪水橋拘捕車主，懷疑與案有關。案中被捕的4名男子，年齡介乎29至47歲，分別報稱為的士司機、裝修工人及無業，他們由探員帶署扣查。案件仍在調查中，不排有更多人被捕。

陳江明表示，相信行動已破獲一個大型販毒團伙，成功堵截毒品流出市面，正調查該批毒品來源，據以往經驗，檢獲毒品普遍來自金三角及金新月地區，其真正來源及流向仍有待深入調查。