新冠疫情｜增342陽性全屬本地感染　張竹君：仍調查320宗個案源頭 (16:58)

衛生署署長林文健表示，估計目前本港有300多條傳播鏈，形容疫情十分嚴峻。他亦指出，至今累積最多源頭不明個案的地區是深水埗、沙田、葵青、九龍城及黃大仙。

以下為本日疫情重點：

．深水埗元洲街百樂安老院一名93歲女院友染疫，她沒有接種疫苗，同院約30名長者及約7名工作人員須檢疫

．將軍澳寶林邨寶勤樓的救世軍寶林長者之家有一名保健員確診，約40名院友須檢疫

．何文田常盛街的香港耀能協會盛康園，有兩宗陽性及兩宗初步陽性個案，涉及廚房員工和護士等，1樓及3樓部分人需檢疫。

．沙田碩門邨美碩樓有兩個07單位有個案，正檢視是否有人需檢疫

．正圍封的屯門大興邨興泰樓有兩個06單位及兩個10樓單位有人染疫，正檢視是否有人需檢疫

．元朗廣場累計有13名工作人員染疫，包括清潔工、保安員、售貨員，以及餐廳職員等

．張竹君表示，有患者曾於新春期間去過寶蓮寺、車公廟等人多地方，擔心有傳播

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