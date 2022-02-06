新冠疫情｜高拔陞料數天後啟用竹篙灣社區隔離設施　接收極低風險患者 (14:19)

高拔陞指出，若竹篙灣爆滿，部分患者將家居隔離，當局會考慮患者身體及家居環境等因素決定是否適合家居隔離，預計此類患者醫療需要不大，按現時初步構思，當局計劃使用遙距醫療、電話或應用程式協助家居隔離患者，需要時會有電話熱線支援。

高拔陞形容，第五波疫情是最嚴重的一波，但醫護士氣良好，由於大部分患者病情輕微，仍有信心應付疫情。他指出，現時約1500名病人中，僅一人嚴重及一人危殆，另有10多名患者、即少於1%人需「聞氧氣」，預計少於一成人有較多醫療需要。現時患者出院條件之一是住院逾10天，他分析，現時不少患者第五或第六日已符合其他出院標準，相信出院條件會按情況轉變。

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