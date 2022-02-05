閉環執勤國泰機師拍片吐苦水：不慎開門即被炒 (23:33)

國泰航空回覆，當前環境對所有人都極具挑戰，對機組人員影響尤甚，故國泰已竭盡所能提供支援，包括安排閉環執勤模式後的自由時間、提供財務獎勵和延長休假的選項，每兩星期與機組人員交流對話，並設有機師支援小組及網絡，全天候協助在隔離中的機師同事，另為需要接受隔離的機組人員提供隔離時所需的物品，機組人員亦可隨時選擇撒離自願參與的閉環執勤模式安排，非常感謝國泰航空員工的忠誠、奉獻及專業精神。

運輸及房屋局回覆，就機組人員的檢疫安排，航空公司有責任透過不同的有效措施，管理旗下的機組人員，確保他們嚴格遵守檢疫安排下的相關規定，而政府會根據疫情的最新發展、公共衞生風險方面的評估及航空業界的營運需要等因素，適時審視及優化機組人員的檢疫安排，與社會各界共同做好防疫抗疫工作。