新冠疫情｜大興邨興平樓今早解封　居民稱解封信息混亂 (17:00)

興平樓今早約9時解封，居民向工作人員出示陰性新冠病毒檢測報告始能外出。居民許先生稱看到邨內通訊群組，才知道可解封，形容解封信息較混亂，「完全不知自己何時可離開屋企，派飯安排都不是很清楚；午餐變晚餐、晚餐變宵夜，甚至有些漏了，不追也不知原來未派給你」，但笑言膳食不錯，「幾五光十色、有不同種類」。

有住興平樓的長者表示，解封後最想落樓「舒暢心情」，「已困家兩天，出來走一圈，我的運動指標連續3天不達水平，要（下來）行萬幾步」。

新冠疫情 相關報道：

港增351陽性逾兩年新高 元朗廣場爆疫須關閉 屯門興平樓秀泰樓良智樓、福榮街104號有住戶要撤離【附名單】

竹篙灣檢疫中心最快下周改作輕症者社區隔離設施 次密切接觸者家居檢疫須戴電子手帶

孔繁毅：3日內全民完成快速測試匯報陽性個案 料可追蹤無病徵者

清真寺今午起停開一周 信眾稱疫情嚴峻可理解

崇光百貨銅鑼灣店員工初步陽性 今明兩日暫停營業