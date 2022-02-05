新冠疫情｜竹篙灣檢疫中心最快下周改作輕症者社區隔離設施　次密切接觸者家居檢疫須戴電子手帶 (17:12)

食物及衛生局長陳肇始今日（5日）公布，竹篙灣檢疫中心第一期最快會在下周起改為社區隔離設施，負責隔離無病徵或病徵輕微的新型冠狀病毒患者，以阻截新冠病毒在社區擴散。衛生署及民安隊等今日已開始把竹篙灣檢疫中心第一期檢疫的人調至第三期及第四期，以騰出空位。
她表示，政府將會同步啟動「居安抗疫」計劃，染疫者的次密切接觸者（即密切接觸者的同住家人）在家居環境許可下，將會進行家居檢疫，其間需要佩戴電子手帶留在家中接受監察、定期報告快速檢測結果和身體狀況，並要遵守衛生署設立的家居檢疫指引。家居檢疫者要在指定日子接受檢測，結果呈陰性才可離開隔離地點；家居檢疫期間要經送遞或由親友安排生活所需，民政事務總署將會設立熱線電話處理求助。
陳肇始又稱，政府亦將檢視需否進一步安排密切接觸者進行14日家居檢疫；若疫情持續惡化，無病徵或病徵輕微且風險低的患者，亦可能要在家居環境許可下家居隔離。
衛生署長林文健表示，評估密切接觸者或次密切接觸者是否適合家居檢疫有四大原則：
．家居環境的風險評估，例如若居住劏房或要與其他人共用廁所則不適合
．是次密切接觸者風險較密切接觸者低，兩者不能在同一地點檢疫
．個人身體狀況，例如年紀、是否懷孕、有無接種新冠疫苗等
．弱勢社群如較難照貿自己的長者，會盡量安排入院或檢疫中心。
醫院管理局行政總裁高拔陞補充，為染疫者分流判斷可否安排社區隔離、以至家居隔離時，亦會考慮其年紀、有沒有病徵或長期病患、有否接種新冠疫苗，以及家居環境例如家中有沒有未接種疫苗的長者等。
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