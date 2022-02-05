新冠疫情｜竹篙灣檢疫中心最快下周改作輕症者社區隔離設施　次密切接觸者家居檢疫須戴電子手帶 (17:12)

她表示，政府將會同步啟動「居安抗疫」計劃，染疫者的次密切接觸者（即密切接觸者的同住家人）在家居環境許可下，將會進行家居檢疫，其間需要佩戴電子手帶留在家中接受監察、定期報告快速檢測結果和身體狀況，並要遵守衛生署設立的家居檢疫指引。家居檢疫者要在指定日子接受檢測，結果呈陰性才可離開隔離地點；家居檢疫期間要經送遞或由親友安排生活所需，民政事務總署將會設立熱線電話處理求助。

陳肇始又稱，政府亦將檢視需否進一步安排密切接觸者進行14日家居檢疫；若疫情持續惡化，無病徵或病徵輕微且風險低的患者，亦可能要在家居環境許可下家居隔離。

衛生署長林文健表示，評估密切接觸者或次密切接觸者是否適合家居檢疫有四大原則：

．家居環境的風險評估，例如若居住劏房或要與其他人共用廁所則不適合

．是次密切接觸者風險較密切接觸者低，兩者不能在同一地點檢疫

．個人身體狀況，例如年紀、是否懷孕、有無接種新冠疫苗等

．弱勢社群如較難照貿自己的長者，會盡量安排入院或檢疫中心。

醫院管理局行政總裁高拔陞補充，為染疫者分流判斷可否安排社區隔離、以至家居隔離時，亦會考慮其年紀、有沒有病徵或長期病患、有否接種新冠疫苗，以及家居環境例如家中有沒有未接種疫苗的長者等。

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