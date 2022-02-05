新冠疫情｜孔繁毅：3日內全民完成快速測試匯報陽性個案　料可追蹤無病徵者 (15:42)

孔繁毅表示，目前為抗疫以來「最嚴峻、最關鍵」的時候，由於過去的農曆新年，不少人有跨家庭聚會，加上天氣較冷，Omicron及Delta變種病毒肆虐，整體形勢嚴峻。不過，他認為隨着參與追蹤工作的人愈來愈多，加上政府收緊防疫措施及社交距離措施，應該可以控制今次疫情，達至動態清零，但估計需時會「長很多」。

孔繁毅：有已打針患者5日已陰性「好返」

孔繁毅又指出，暫時見到感染Omicron變種病毒患者病徵相對輕微，不過不能掉以輕心。昨日林鄭月娥提及，有5個沒有接種新冠疫苗的染疫長者需要氧氣治療，孔繁毅說其中一個在瑪麗醫院深切治療部的患者本身有腦退化、糖尿病等長期病患，現在一直需要高純度氧氣，情況逐漸好轉。他補充，有見過已接種疫苗的患者只需5日就已經測試陰性「好返」，病毒量下降速度比沒有接種疫苗的人要快很多。

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