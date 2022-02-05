新冠疫情｜清真寺今午起停開一周　信眾稱疫情嚴峻可理解 (16:01)

今日下午在九龍清真寺參與禮拜的信眾Muhammad Azeem稱，教會在今午1時15分的禮拜公布相關決定，全港清真寺今日下午4時起暫停開放，為期一周，有關安排會每周檢視，視乎疫情最新發展以決定是否重開，教會鼓勵信眾在家中自己禱告。

穆斯林每天需要做5次禮拜，Muhammad認為清真寺關閉對信眾有一定影響，因大家均期望可聚在一起禱告，惟他相信現時疫情嚴峻，信眾會理解決定，各人亦有空間可在家禱告，不會造成太大不便。

對於有消息稱政府研究將宗教處所納入「疫苗通行證」範圍，他稱只要政府對所有宗教處所一視同仁，並為因身體情況不適合打針者提供豁免，他不會反對，因打針屬公民責任，不認為此舉會影響宗教自由。

有信眾盼勿一刀切禁未打疫苗者入宗教處所

另一名參與禮拜的信眾Rafiqat UI Rasool則表示，因目前正在餵母乳，未有考慮接種新冠疫苗，冀政府不要一刀切禁止未打針者進入宗教處所，容許市民以檢測結果代替。她又稱，現時清真寺對入內參與禮拜的信眾有嚴格防疫要求，如進入禮拜堂祈禱前要掃安心出行及量體溫、禱告時各人要保持1.5米距離，而信眾祈禱前需要先在寺內的「淋浴室」洗臉、嘴、手臂、鼻及腳，淋浴室內有提供獨立間隔，故不認為儀式有傳染病毒風險。

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