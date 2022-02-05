童樂居涉虐兒案3女職員提堂　准保釋3月再訊 (14:25)

辯方稱被告遭起底申用代號稱呼 官拒批

辯方庭上表示欲暫以英文代號替代被告中文姓名，稱有被告遭到起底，案中也有被告以英文代號稱呼。控方以「司法公開」原則反對，透露其他被告亦會披露姓名。裁判官莫子聰認為辯方欠缺司法基礎理據，遂拒絕其要求，本案被告須公開姓名，為涉童樂居第二宗顯示被告姓名的案件。目前共有23名職員被控告，涉及被虐兒童增至39人。

3名被告依次為周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）及劉露琪（24歲），均報稱幼兒工作員。周翠英被控於2021年12月14日，在旺角砵蘭街387號地下童樂居內，身為超過16歲而對2歲男童B負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童B，其方式相當可能導致B受到不必要的苦楚。

傅悅朗和劉露琪則被控於2021年11月29日及12月9日在上址，分別身為對1歲男童AK，以及對1歲男童AJ負有管養、看管或照顧責任的人，而故意襲擊該兩名男童。控方不反對3人保釋，被告准以1萬元現金保釋，不得返回事發地點，禁止直接或間接聯絡控方證人、院舍職員及兒童，亦不可擔任照顧兒童的工作，每周須到警署報到兩次。

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