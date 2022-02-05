新冠疫情｜個案連續4日破百　聶德權：必須圍堵　未來兩周關鍵 (14:01)

料首針新冠疫苗接種率未來兩日達八成

新冠疫苗接種計劃推行近一年，聶德權透露近日較多市民接種第一針，希望趨勢能夠持續，目前接種第一針的12歲以上人口達537萬，佔約79.8%，估計未來兩日會達到八成。他表示，本港有超過6萬名長者居於安老院舍，他們的接種率只有近22%，因此需要加快，重申最重要是長者及家人明白接種疫苗的重要性。聶德權提到，未來將集中呼籲長者及兒童接種新冠疫苗。

政府將於本月24日推行「疫苗通行證」，被問到會否涵蓋交通工具，聶德權稱要視乎實際需要及執行上會否有困難，指出可以用抽查方式執行，但相關情況或具體於什麼處所和場地推行則可以再討論。

本月16日起，所有政府僱員進入政府處所要有新冠疫苗接種紀錄，聶德權表示，除因醫學原因不適合接種者外，目前有約1%、近1300名政府僱員未接種疫苗，其中約1000人為公務員。

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