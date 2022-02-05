古思堯控企圖煽動還押4月再訊　控方稱住所檢寫「結束一黨專政」棺材 (13:06)

被告古思堯（75歲）報稱兼職船維修員，被指於或約於2022年2月4日企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，即引起對中央及/或港府的憎恨、藐視或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨等；引起香港居民間的不滿或離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

古思堯沒有律師代表，書記讀出控罪後，他表示「人權高於政權，人民大於國家，我唔認罪，明白（控罪）」。控方提及案情稱，警方在古思堯住所發現一個長1米、高30厘米的棺材，寫有煽動意圖的字眼，包括「民主人權高於冬奧」、「打倒共產黨」及「結束一黨專政」等。

控方申請押後案件讓警方進一步調查及或拘捕涉案者，以及為所檢取的兩部電話作科學鑑證，並反對古思堯保釋外出。法官聽畢雙方陳辭，認為案件與國安法相關，不相信古思堯不會作出危害國家安全的行為，遂拒絕其保釋申請。古思堯散庭時說「香港有國安處，食屎都發達」。

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