女子攜嬰到大興邨拜年遭圍封　苦等奶粉10小時　煲粥水為女兒充飢 (23:04)

陳小姐（化名）與8個月大的女兒，農曆新年期間到母親位於興平樓單位居住。她指原本打算今天外出購買嬰兒物資，但昨晚大廈突然被圍封檢疫，因此並未有準備。她今早9時向衛生署人員要求奶粉及尿片等物資，但直到夜晚7時才送達，連午餐飯盒也在下午3時才有，期間衛生署人員不准她離開購買嬰兒物資，於是她只能煲粥水給女兒食用。

她表示，今天無人告訴她何時解封，只從新聞上得悉明晨（5日）會解封。她指，擔心像葵涌邨一樣持續圍封，會缺乏嬰兒用品，給嬰兒食用的肉碎粥水須為新鮮食材，憂慮可能不夠用，「圍封是可以的，為了安全，但物資上可以做好一點。」

另一位興平樓居民羅太說，前日（2日）早上8時她到檢測中心排隊檢測，排逾一小時，至晚上突然遭圍封，昨日又再進行強制檢測。羅太說，今日下午約一時，聽見樓下有吵鬧聲，有興平樓居民與衛生署人員爭執，指控署方人員不准外面親友送上物資。

她說自己一個人居住，感覺如同坐監，故感到不開心。她指目前家中物資仍然充足，惟擔心繼續圍封，物資會不夠用，當中最大影響是食物。