大埔檢測排長龍　連日檢測居民怨愈等愈耐　今日等三小時未有得驗 (20:25)

目前太和邨翠和樓、福和樓、麗和樓均錄得確診，住戶需強制檢測；而邨內的安和樓，以及附近另一屋苑，大埔寶雅苑亦有大廈驗出污水對新冠病毒陽性，民政署向居民派發快速測試套裝呼籲自行檢測。

位於太和商場平台的太和體育館社區檢測中心鄰近上述屋苑，今午約3時半，門外人龍沿著平台的兩層樓梯排到落地下，數百米人龍先是在邨內繞了一個圈，隊尾再一直延至附近的神召會康樂中學籃球場。

73歲的徐生住翠和樓，上月29日起已因大廈有確診、驗出污水陽性等每日檢測，至今已驗5次，惟邨內陸續有其他個案，他曾到訪確診者去過的店舖，故需再驗多4次。

他指早前數次檢測只需排1小時，尚可接受，但近日愈等愈長，昨日排了2小時，他今由中午開始排隊，近3小時至傍晚轉冷仍未能檢測。他慶幸有穿足夠衣服，但坦言「腳力唔好」，昨日起已備摺凳，但仍非常辛苦「坐坐下又要企起身行兩步，坐又唔係，企又唔係，坐得耐又腰骨痛」。他批評政府安排不周到，應在邨內增設流動檢測站及增人手，並安排長者優先檢測。

福和樓居民自前日至下周三共需驗5次，居民吳女士昨驗第2次，她不滿檢測中心連日預約爆滿，在家工作的她要來排隊，但排近3小時仍未能驗，影響其工作，昨只好與丈夫輪流「交更」排隊。她稱中心人員每日傍晚會截龍，但不少住戶農曆年假後需陸續復工，以她丈夫為例，下班回到檢測中心已近8時，需靠她代為提早排隊才可檢測，她質疑上班一族如無人代排，或無法符合要求，建議政府增加檢測人手，延長中心開放時間。