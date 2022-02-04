立法會高喊「李慧琼越權」44分鐘　張超雄認藐視罪「但不認錯」判囚3周 (18:41)

辯方求情指出，張超雄將屆65歲，其次女患病，欠缺自理能力，且被告身為議員多年，為弱勢發聲。張超雄自行陳辭時則稱，沒想過退下火線後，在法庭承認藐視立法會的控罪。他又稱，此條例本身是要保障議員的表達權，但政府偏偏用這法例控告議員，作出政治檢控，他稱「法官閣下，我認罪，但不認錯」，又指出以立法會議員的身分為香港人爭取社會公義、推動民主，「我深感榮幸，無怨無悔」作結，其間一度哽咽。

案情指出，2020年5月8日，多名時任民主派議員不滿民建聯李慧琼主持會議，許智峯、朱凱廸等試圖越過保安防線及包圍主席台，更有議員推撞保安。李慧琼警告無效後，宣布把他們逐離會議廳。

下午3時許，張超雄手持一個寫有「李慧琼越權」字句的標語牌站在主席台前方，反覆高喊「李慧琼越權」長達約44分鐘。多名建制派議員表示其行為令他們分心，請李慧琼把張慧琼逐出離場。張超雄沒有停止行為，亦拒絕返回座位。庭上播放的片段顯示，李慧琼多次曾向張超雄作出多次警告，其間更請保安斟水予張超雄休息。