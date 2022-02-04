新冠疫情｜聯合醫院、瑪嘉烈醫院等9名公院員工染疫 (18:02)

上述員工已安排隔離治療，工作期間有佩戴個人防護裝備，沒有病人被列密切接觸者。院方正進行接觸追蹤調查，並徹底清潔消毒。

另外，一名曾於1月26日到兒童醫院接受營養諮詢的7個月大女嬰（個案14361）與母親染疫。各一名營養師及病人服務助理見病人時，沒有佩戴眼部保護裝置，被列密切接觸者須檢疫。

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