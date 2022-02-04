迷你倉大火死因庭｜法醫：相信張耀升死於身體大面積燒傷及吸入濃煙 (15:26)

衛生署法醫科主任顧問醫生潘偉明以專家證人身分到庭，他引述解剖報告指出，張耀升的四肢、臉、耳朵、軀幹等多處燒傷變紅、有水泡及脫皮，露出真皮層，個別肌肉纖維均勻化，相信是在高溫下出現肌肉壞死；張耀升氣道內腔有白沫，內壁變紅，有燒傷迹象，肺泡有水腫及血腫，亦符合燒傷及缺氧的迹象。

潘偉明在死因裁判官詢問下補充，任何燒傷在缺乏治理下均可致命，即使事主身穿防護衣物，只要火場熱力觸及其皮膚，亦能導致燒傷。

病理化驗結果顯示，張耀升血液內的碳氧血紅蛋白達16%，是由一氧化碳與血色素結合造成，反映死者曾吸入一氧化碳。潘偉明指出，碳氧血紅蛋白含量達五至六成才有生命危險，相信事主吸入的一氧化碳濃度僅導致頭暈不適。

另外，張耀升心冠的左前降支動脈出現粥樣硬化，有六成阻塞。潘偉明補充，一般75%血管阻塞才會致命，但在事主碳氧血紅蛋白含量高，血管帶氧能力下降時，血管阻塞有可能加速死亡。

研訊午續。

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