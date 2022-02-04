黃大仙祠初四重開人流減　市民：有神心不怕疫情 (14:43)

住將軍澳區鍾先生每逢農曆新年均會到黃大仙祠祈福，他形容往年廟內非常擠迫，想上香時「插針都插唔入」，但今年人流明顯減少，由排隊入廟到上香均可「直出直入」，過程只需10多分鐘。不過，他稱觀察到廟內求籤區仍有大批善信排隊，地方擠迫，眾人難以保持1.5米距離。

鍾先生表示，有留意政府呼籲避免人群聚集，但始終習慣新年要來「拜一拜」，祈求疫情早日結束，又認為只要做好個人衛生便未有太大感染風險。

王先生一家三口住深水埗區，今年為防疫沒有出外拜年，初一至初三「呆在家」，但每年拜黃大仙是家中傳統，盼新一年身體健康，今日帶同3歲半兒子前來感受新年氣氛。他表示，不怕廟內人群，認為有神靈保佑，「有神心便不怕疫情」。他說，疫下已習慣留家，收緊限聚令及食肆每枱人數沒太大影響，反而學校繼續停課，令太太沒法上班需留家照顧小孩令他更「頭痛」。

在黃大仙祠外售賣風車及祭品的檔主反對收緊防疫措施，擺檔廿年的王先生説，今年人流較往年減最少一半，市民亦未見踴躍買祭品，生意慘淡，形容今早7時半開檔至今「坐多過賣」。