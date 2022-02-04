中學男教師管有激光筆罪成　獲校長撰求情信　准保釋押後判 (13:55)

辯方呈上5封求情信，其中被告黃坤培（27歲）所任教中學的校長稱，被告對特殊學習需要學生有耐心，更令全級成績最差的一班從此不再害怕數學。其餘來自家人、朋友及學生的信則力證被告對工作有熱誠，又指出被告或因本案而失去自小立志為師、手執教鞭的機會，對被告而言已是莫大懲罰，冀法庭輕判。

王官引述被告自辯指稱，警方在無預警下施放對人體有害的催淚煙，被告遂帶備防毒面具等裝備保護自己。王官反駁，被告攜帶裝備多時卻不曾使用是有違常理，況且傍身亦無必要每樣物品帶超過一件；另外，被告理應關注催淚煙對其影響，惟他供稱不知悉案發當日2019年9月15日銅鑼灣有示威活動，與他聲稱的「擔心」並不一致，裁定其證供不可信。

王官指出，雖辯方呈上被告參與攀石的證書，獲辯方證人力證攀石需用到激光筆，但只能證明激光筆的其中一個用途。本案而言，王官接納所有控方證人為誠實可靠證人，並指出被告被截停的附近一帶有多人聚集，有人高叫「黑警」等口號，被告被搜出激光筆及典型示威者的裝備，無可抗拒的推論就是他欲參與集會並用激光筆傷人。