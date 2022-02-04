新冠疫情｜沙田污水呈陽性　區議員稱瀝源檢測中心昨一度輪候至少約1小時 (13:39)

沙田有污水驗出對新型冠狀病毒呈陽性，區內多個屋苑及商場被納入強制檢測公告，昨日（3日）瀝源社區檢測中心一度大排長龍。沙田區議員衛慶祥在港台節目《千禧年代》表示，昨日檢測中心的輪候時間約為一至一個半小時，至晚上近8時才縮短至15分鐘，形容運作大致暢順。
衛慶祥解釋，沙田市中心的居民最近只能到瀝源社區會堂檢測中心，今次強檢公告涉及共4個屋苑、21幢大廈，亦包括在區內工作或曾到訪的市民，檢測人數急增令部分居民感到徬徨，擔心未能在限期前完成檢測，亦有市民到區外其他檢測站。
昨日天氣寒冷有雨，衞慶祥說，有居民擔心長者長時間在戶外排隊會感到不適，希望安排上門檢測或在屋苑附近增設檢測站。他認為實行上述建議或有困難，而政府昨晚已於沙田新城市廣場外的百步梯設置臨時檢測站，相信有助疏導人流。
新冠疫情 相關報道：
強制檢測｜49地點納強檢 沙田廣場太興、大埔寶鄉邨一粥麵、銅鑼灣H&M等【附名單連結】
人流未大減疫情步步升 沙田高危 33源頭不明再新高 許樹昌籲企業安排在家工作
相關字詞﹕新冠疫情 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒肺炎毒香港 沙田 污水 瀝源社區檢測中心 衛慶祥 百步梯 編輯推介