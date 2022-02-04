新冠疫情｜沙田污水呈陽性　區議員稱瀝源檢測中心昨一度輪候至少約1小時 (13:39)

衛慶祥解釋，沙田市中心的居民最近只能到瀝源社區會堂檢測中心，今次強檢公告涉及共4個屋苑、21幢大廈，亦包括在區內工作或曾到訪的市民，檢測人數急增令部分居民感到徬徨，擔心未能在限期前完成檢測，亦有市民到區外其他檢測站。

昨日天氣寒冷有雨，衞慶祥說，有居民擔心長者長時間在戶外排隊會感到不適，希望安排上門檢測或在屋苑附近增設檢測站。他認為實行上述建議或有困難，而政府昨晚已於沙田新城市廣場外的百步梯設置臨時檢測站，相信有助疏導人流。

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