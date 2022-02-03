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新冠疫情｜31源頭不明個案6人為清潔工【附地點名單】 (17:51)

本港今日（3日）新增31宗新型冠狀病毒源頭不明個案，其中6人是清潔工，工作地點分別在大圍新翠邨、沙田香港科學園、中環置地、荃灣港安醫院、屯門區和慈雲山慈康邨。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分源頭不明個案患者症狀輕微或無病徵，相信社區有很多傳播鏈或個案尚未發現，源頭不明個案趨勢是愈來愈多。

部分源頭不明個案居住地點：

● 新界

沙田好運中心松林閣

沙田頭新村

大圍顯徑邨顯祐樓

大圍新翠邨新芳樓

大圍美松苑興松閣

大埔林村較寮下村

大埔寶湖道麗湖閣

馬鞍山欣安邨欣悅樓

上水太平邨平易樓（懷疑Delta個案）

葵涌石籬（二）邨石榮樓

葵涌石籬（一）邨石逸樓（高座）

荃灣梨木樹邨榮樹樓

馬灣珀麗灣12座

天水圍俊宏軒9座

天水圍天頌苑頌恩閣

元朗安興街好彩洋樓

● 九龍

慈雲山慈正邨正怡樓、正遠樓

慈雲山慈康邨康添樓

慈雲山慈愛苑愛聰閣

藍田平田邨平美樓

彩雲（一）邨時雨樓（懷疑Delta個案）

大坑東邨東滿樓

深水埗欽州街68號

深水埗福華街148號黃金大廈

紅磡華豐街麗泰樓

土瓜灣上鄉道定安大廈

● 香港

北角城市花園第2座

北角寶馬山花園第2座

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