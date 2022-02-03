新冠疫情｜31源頭不明個案6人為清潔工【附地點名單】 (17:51)

本港今日（3日）新增31宗新型冠狀病毒源頭不明個案，其中6人是清潔工，工作地點分別在大圍新翠邨、沙田香港科學園、中環置地、荃灣港安醫院、屯門區和慈雲山慈康邨。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分源頭不明個案患者症狀輕微或無病徵，相信社區有很多傳播鏈或個案尚未發現，源頭不明個案趨勢是愈來愈多。
部分源頭不明個案居住地點：
● 新界
沙田好運中心松林閣
沙田頭新村
大圍顯徑邨顯祐樓
大圍新翠邨新芳樓
大圍美松苑興松閣
大埔林村較寮下村
大埔寶湖道麗湖閣
馬鞍山欣安邨欣悅樓
上水太平邨平易樓（懷疑Delta個案）
葵涌石籬（二）邨石榮樓
葵涌石籬（一）邨石逸樓（高座）
荃灣梨木樹邨榮樹樓
馬灣珀麗灣12座
天水圍俊宏軒9座
天水圍天頌苑頌恩閣
元朗安興街好彩洋樓
● 九龍
慈雲山慈正邨正怡樓、正遠樓
慈雲山慈康邨康添樓
慈雲山慈愛苑愛聰閣
藍田平田邨平美樓
彩雲（一）邨時雨樓（懷疑Delta個案）
大坑東邨東滿樓
深水埗欽州街68號
深水埗福華街148號黃金大廈
紅磡華豐街麗泰樓
土瓜灣上鄉道定安大廈
● 香港
北角城市花園第2座
北角寶馬山花園第2座
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