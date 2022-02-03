新冠疫情｜31源頭不明個案6人為清潔工【附地點名單】 (17:51)

本港今日（3日）新增31宗新型冠狀病毒源頭不明個案，其中6人是清潔工，工作地點分別在大圍新翠邨、沙田香港科學園、中環置地、荃灣港安醫院、屯門區和慈雲山慈康邨。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分源頭不明個案患者症狀輕微或無病徵，相信社區有很多傳播鏈或個案尚未發現，源頭不明個案趨勢是愈來愈多。