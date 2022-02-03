新冠疫情｜港增142陽性31人源頭不明　水邊圍邨碧水樓疑現垂直傳播　馬鞍山時代冰室兩員工染疫 (16:39)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，水邊圍邨碧水樓兩個18室單位疑現垂直傳播，部分居民或須撤離；馬鞍山時代冰室兩名員工染疫，曾光顧該食肆的人應接受檢測。

15宗疑屬Delta兩人源頭未明

今日有15宗疑屬Delta變種病毒個案，其中兩宗源頭未明，患者分別居於彩雲（一）邨時雨樓、上水太平邨平易樓。

葵涌林護長者之家增一個案 60院友檢疫

葵涌香港聖公會林護長者之家新增一宗陽性個案，患者與早前染疫的護理員在不同部門工作，懷疑該院有傳播，約60名院友須檢疫。

此外，在佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓有4名員工確診，有密切接觸者要檢疫。

兩持「行街紙」患者未找到

昨日源頭不明個案中兩名持「行街紙」患者，至今尚未找到，張竹君稱，估計其中一人明日會往「機構」報到，希望能聯絡上。她亦稱，只知他們在九龍區檢測，但未知為何檢測，會繼續盡力聯絡他們。

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