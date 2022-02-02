女子東龍島打卡墮海　繼父施救不果溺斃　母：女兒遭2米浪捲走 (20:39)

71歲死者王光耀生前一家三口居於順天邨，其妻王太憶述意外經過。她表示，丈夫本身為的士司機，退休多年；自己則在酒樓任職散工。一家人昨第一次到東龍島郊遊，三人行至東龍島石刻，因女兒見景色「好靚」，故「行出少少影相」，但突然一個2米高浪湧至，將女兒捲走，父親見狀即跳下海欲救女兒。

王太形容，當時海面十分大浪，丈夫與女兒在海中愈漂愈遠，她自己在岸邊不知所措，情急下唯有大叫救命。此時，有途人經過，見二人在海上漂浮，但因海面情況欲救無從，只能代為報警。父女其後被救起送院。

事發昨午1時許，警方接報西貢東龍島22歲朱姓女子在石刻拍照時，疑被浪捲走墮海，其繼父下水救女不果遇溺。水警及消防約10分鐘後到場，在東龍島白崖對開50米海面發現二人，惟當時海浪太大，水警輪無法靠近，遂派出小艇救起繼父，他被救起時昏迷，送上消防輪上進行心外壓。另有漁民划小艇救起女事主，當時她清醒。父女被送到西灣河水警基地，再轉送東區醫院，71歲繼父王光耀經搶救後不治，女兒則四肢擦傷。

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