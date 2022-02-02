新冠疫情｜30源頭不明個案遍鰂魚涌、大圍、馬鞍山、將軍澳等　張竹君：Delta變種有傳播他區迹象【附名單】 (18:16)

其餘源頭不明個案患者居住地點遍佈港九新界，包括：鰂魚涌康怡花園M座、西營盤第三街怡豐閣、旺角新港豪庭、長沙灣幸俊苑俊禮閣、慈雲山慈正邨正安樓、黃大仙東匯邨匯心樓、土瓜灣美景樓1期、藍田啟田邨啟仁樓、葵涌浩景臺6座、葵涌石蔭東邨蔭裕樓、黃大仙彩雲（二）邨明麗樓、將軍澳日出康城5期MALIBU 1B座、寶林邨寶寧樓、元朗水邊圍邨碧水樓、荃灣石圍角邨石菊樓、荃灣尚翠苑翠河閣、沙田排頭村、沙田圍新村、馬鞍山錦英苑錦耀閣、大埔太和邨福和樓、翠和樓及麗和樓、大埔太湖山莊10座（一家3人染疫，其中一宗源頭不明）、粉嶺嘉福邨福安樓。另有兩宗源頭不明個案患者持行街紙，衛生防護中心正在尋人。

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