新冠疫情｜港增116陽性30人源頭不明　葵芳邨葵歡樓24及25樓06室、美新大廈13至18樓B室居民須撤離 (16:38)

衛生防護中心公布，截至今日（2日）零時，本港新增116宗新型冠狀病毒陽性個案，其中103宗屬本地感染，當中30宗暫未找到源頭；71宗疑屬Omicron變種病毒個案、17宗疑屬Delta變種病毒個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日暫有逾110宗初步陽性個案，並形容本港新冠疫情仍在向上升未到頂，提醒公眾要非常謹慎應對疫情。
有關大廈疑現垂直傳播，張竹君表示，葵芳邨葵歡樓06室連續兩層有個案，喉管無問題，或是因開抽氣扇釀空氣傳播，24及25樓的06室居民須撤離；大埔美新大廈B室連續兩層有個案，13至18樓B室居民須撤離。此外，大興邨興平樓21室有3宗個案，當局派員到場視察，或有居民要撤離。
源頭未明疑Delta個案涉大圍名城3期、天澤邨澤星樓
張竹君補充，17宗疑帶Delta個案大部分與之前的個案相關，亦有數宗源頭未明，他們居於天水圍天澤邨澤星樓、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、大圍名城3期。
鴨寮街昌福大廈1樓B室、體院現小型爆發
張竹君表示，以下地點出現小型爆發：
．鴨寮街97-101號昌福大廈1樓B室的HAZRAT SIDDIQUE AKBAR SOCIETY：兩名患者曾於1月28日下午2時至3時到該處，報稱無除口罩或進食，同時間在場的10至20人要檢疫；其餘於1月28日到過上址的人須強制檢測
．香港體育學院：有兩宗陽性及一宗初步陽性個案，患者會穿梭體院的不同地點，故全個體院納入強制檢測
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