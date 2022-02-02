男司機涉藏毒棄車跳海欲逃　不諳水性由警員救起 (09:31)

警方表示，新界南交通部特遣隊人員零時許在屯門公路近油柑頭巡邏期間，透過自動車牌識別系統，偵測到一輛私家車行車證過期。警員遂指示私家車停車，惟私家車沿屯門公路往屯門方向加速逃去，警員隨即上車追截。雙方追逐約7公里，其間私家車多次違反交通規則，並撞向一輛行駛中巴士。私家車駛入青山公路深井段往深井方向，疑因不熟路，駛到深慈街位置後才發現無路可逃，男司機及乘客遂棄車逃走，男司機沿附近石灘跳入海中，惟因不熟水性而求救，並由趕至的警員救起。

警方在涉事私家車檢獲小量毒品，男司機亦未能通過「識認藥物影響觀測」，遂以涉嫌危險駕駛、在藥物影響下駕駛、停牌期間駕駛、沒有第三者保險下駕駛、駕駛時沒有有效行車證、藏毒及擅自取去交通工具7宗罪，拘捕該名27歲姓俞男司機，他獲救後送往仁濟醫院檢查。警方同時制服45歲姓葉男乘客，並以涉嫌藏毒及擅自取去交通工具將他拘捕，案件交由荃灣警區刑事調查隊第三隊跟進。