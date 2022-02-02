政府重組方案倡扶貧歸勞福局　施麗珊質疑動員能力低 (11:33)

扶貧委員會現時由政務司長擔任主席，不同扶貧政策則分佈於勞福局、民政事務局等多個政策局。對於特首舉例建議將扶貧等政策撥歸勞福局統一負責，施麗珊質疑建議可行性，稱在政府行政架構下，3名司長中，政務司長是最高職級，惟現時由其處理扶貧問題時，部分政府部門已「叫唔郁」，質疑勞福局動員能力更低，憂出現指揮問題，「成件事就好唔合理」。

稱扶貧委員會影響力「不及格」

政府去年底公布的《2020年香港貧窮情況報告》顯示，本港貧窮人口達165.3萬，貧窮率23.6%，為2009年有紀錄以來最高。多年來有學者、市民批評政府愈扶愈貧，質疑扶貧委員會成效，施麗珊承認委員會責無旁貸，但她稱在扶貧政策上，多個原因導致委員會的實權不大，如政府像是向委員會「通知」政策而非諮詢、每年只舉行數次會議、開會深度不大，部分與扶貧相關的政策如最低工資、外判制度亦不會由委員會跟進。施麗珊認為，扶貧委員會的影響力只有30分（100分滿分），嘆「直頭不及格啦」。

過去幾年，施麗珊作為成員不時感到無力，部分措施與政府周旋多時也未有成果，「政府好冥頑不靈，成日好像不聽意見的」。即使如此，施麗珊認為委員會始終可以監察政府，督促當局「點都要交些貨出來」。任期只剩不足5個月，下屆扶貧委員會去向未明，施麗珊盼政府盡快與成員商討，若不延續委員會，她憂慮日後政府討論扶貧政策會更加失焦，「到時不知政府講過什麼」。

回望擔任扶貧委員會成員的日子，施麗珊說，已在能力範圍內盡量做，深信香港貧窮問題「點都有點改進」。她表示，無論扶貧工作日後交由誰負責、委員會會否不再存在，她仍會繼續關注有關議題。