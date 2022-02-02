招國偉︰來年房策還看新政府理念 (09:12)

房屋土地問題是前人種的因，後人受的果，招國偉接受本報訪問時表示，前特首曾蔭權停建居屋及停止賣地等措施，未有覓地；其繼任特首梁振英2012年上任後政策只能追趕落後的進度，但由其上任起計已近10年，當年措施不見成效；現任特首林鄭月娥提出中部水域填海和北部都會區均屬長遠土地供應，未解燃眉之急，至於本屆政府落實的劏房租管、過度房屋和輪候公屋津貼措施，只屬起步，未來仍要努力推進。

展望2022年，招國偉相信，無論下任特首是誰，運輸及房屋局亦難逃分拆為「房屋局」和「運輸及物流局」的命運，雖然「房屋局」和「發展局」未能合組成一局，但政府把房屋、土地和交通範疇收歸由財政司長統籌，財政司長兼管土地供應督導委員會，較現時進步。但他指出，房屋局拆局後需思考工作內容，否則容易與房屋署工作重疊，建議新政策局就不同房屋政策發起研究，例如是青年住屋政策，並諮詢社會團體和公眾，以及重設類似長策會的組織，因應社會發展重新檢視房屋問題。

他又稱，今年政府換屆，現屆政府較難有房策上的新動作，但下一屆政府的房策理念將主宰未來房策走向，值得留意，現屆政府奉行「置業主導」方針，推售較多資助房屋，資助房屋可幫助到很多年輕家庭，但最基層的人只能靠公屋改善居住環境，尤其是一般申請者平均輪候公屋時間不斷上升，衝破6年大關在即，仍然大賣公營房屋會有疑問，如下屆政府的理念反其道而行，可能會增加公屋比例。

料現屆立法會規劃撥款暢順 盼增短期內可用土地

改善房屋問題，最基本還是覓地建屋。招國偉表示，現屆立法會下，規劃撥款理應暢順，期望政府可增加短期內可使用的土地，扭轉覓地未來10年的前5年少、後5年多「頭輕腳重」情況，「2014年長策開始已是『頭輕腳重』，不用『頭重腳輕』，頭腳平均也好啦」。