新冠疫情｜22源頭不明個案遍油塘、西營盤、屯門等　張竹君：Delta似蔓延九龍東 (18:17)

本港今日（2月1日）新增22宗新型冠狀病毒源頭不明個案，其中疑涉及Delta變種病毒個案，患者居住的地方包括太和邨翠和樓、油塘貴塘樓。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，居於太和邨翠和樓的患者在藍田工作，相信患者在工作地區受感染，她指出，Delta變種病毒似有向九龍東蔓延迹象，在黃大仙及油塘皆有疑屬Delta個案。
至於疑帶Omicron變種病毒的患者，居住地方包括西營盤毓明閣（在荔枝角工作）、大坑東邨東滿樓兩個不同樓層及坐向的單位、土瓜灣燕安街28號、土瓜灣上鄉道15號、紅磡蕪湖街裕新大廈、長沙灣麗翠苑麗棠閣3座、深水埗南昌街137至139號、荃灣海濱花園海銀閣、葵涌石籬二邨石華樓、葵涌石蔭東邨蔭裕樓、屯門龍門居7座、屯門澤豐花園澤富樓、屯門富泰邨秀泰樓、屯門湖景邨湖光樓、沙田美城苑暉城閣、大埔美新大廈兩個不同樓層及坐向的單位。
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