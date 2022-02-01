新冠疫情｜22源頭不明個案遍油塘、西營盤、屯門等　張竹君：Delta似蔓延九龍東 (18:17)

本港今日（2月1日）新增22宗新型冠狀病毒源頭不明個案，其中疑涉及Delta變種病毒個案，患者居住的地方包括太和邨翠和樓、油塘貴塘樓。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，居於太和邨翠和樓的患者在藍田工作，相信患者在工作地區受感染，她指出，Delta變種病毒似有向九龍東蔓延迹象，在黃大仙及油塘皆有疑屬Delta個案。