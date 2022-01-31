涉及洪為民生日宴15名官員一覽 (21:21)

特首林鄭月娥今午（1月31日）公布高官出席港區大人代表洪為民生日宴事件的內部調查結果，以下為政府對15名相關官員的處理：
出席官員/出席生日宴情況/政府處理
．民政事務局長徐英偉/逗留近兩小時，無掃安心出行，場內傾談時無戴口罩/自行請辭
．政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢/逗留約1小時45分鐘/口頭警告
．發展局長政治助理馮英倫/逗留逾4小時，飲酒後記憶模糊，可能曾唱歌，不肯定有否戴口罩/口頭警告
．財經事務及庫務局長許正宇/短暫逗留，未交代實際時間/毋須紀律跟進
．入境事務處長區嘉宏/在餐廳外聊天約15分鐘便離開，無掃安心出行/毋須紀律跟進
．警務處長蕭澤頤/短暫逗留，未交代實際時間/毋須紀律跟進
．廉政專員白韞六/未交代實際時間，稱祝賀後不久離去/毋須紀律跟進
．民政事務局副局長陳積志/短暫逗留，未交代實際時間/毋須紀律跟進
．財經事務及庫務局副局長陳浩濂/未交代實際時間，稱短暫逗留/毋須紀律跟進
．創新及科技局副局長鍾偉强/未交代實際時間，稱宴會中途提早離場/毋須紀律跟進
．政制及內地事務局副局長胡健民/短暫逗留，未交代實際時間/毋須紀律跟進
．創新及科技局長政治助理張曼莉/未交代實際時間，稱宴會中途提早離場/毋須紀律跟進
．政務司長政治助理蕭嘉怡/短暫逗留，未交代實際時間/毋須紀律跟進
．教育局長政治助理施俊輝/短暫逗留，未交代實際時間/毋須紀律跟進
．海關前關長鄧以海/未交代/毋須紀律跟進
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