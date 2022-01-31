葉劉淑儀：特首處理生日宴公正恰當　官員應「比白更白」 (18:53)

葉劉淑儀表示，徐英偉作為民政事務局長是負責抗疫的重要官員，如果普通書面譴責或警告並不足夠，辭職是比較體面的安排。

至於入境處長區嘉宏，她稱據了解區嘉宏沒有進入餐廳，故無掃「安心出行」，但她不了解入境處與港區人代、香港前海首席聯絡官洪為民有什麼工作關係，「始終官員唔需要咁多應酬，畀面亦唔需要去到處長級」，她認為今次事件的警惕是特首要和官員討論是否「需要咁多人（官員）去應酬一個人」，而且某些官員出席會否影響專業判斷。

至於逗留了4小時的發展局長政治助理馮英倫，只是被口頭警告，葉劉淑儀稱做法值得商榷，惟相信會影響馮英倫的政治前途，下屆特首「埋班」對他的表現會重新評估。她稱，發展局長應了解「點解佢（馮英倫）咁得閒去4個鐘」。

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