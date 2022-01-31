女文員印發港獨文宣囚13.5月　官：意圖非常接近煽動分裂國家罪 (18:56)

兩名被告曹雪芯（46歲，文員）及黃俊偉（17歲，中五生）承認於2020年5月至12月11日，一同與另一人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖引起憎恨或藐視港府或激起對其叛離等。法官引述求情稱，黃俊偉的背景報告正面，已還押90日的他明白知識的重要性，望明年應考文憑試。

控方早前表示，傳單上印有「香港人建軍建國」，故被告具有煽動暴力意圖，惟辯方反對稱，傳單沒直接指出的暴力字眼，且能夠合法地改變政治制度。法官今裁定傳單涉及煽動暴力，考慮字眼和受眾等因素後，稱傳單明確提倡建軍及使用暴力，達至獨立，中央政府不會容許相關改變，因此兩被告認為港獨是唯一出路，黃俊偉亦解釋傳單上洋紫荊染紅象徵血濺。

法官表示，兩被告串謀煽動他人將香港從中國分離出去，以及煽動使用武力，與《港區國安法》下的煽動他人分裂國家罪非常接近，他引用唐英傑案稱須判處阻嚇性刑罰。

至於曹雪芯吩咐黃俊偉設計文宣，再自行派發傳單，法官認為曹雪芯是本案的始作俑者，但她否認暴力意圖，法庭需召開聆訊處理，故她僅獲四分一刑期扣減，被判囚13.5月。至於案發時年僅16歲的黃俊偉，法官稱他容易受人擺佈，其犯案角色亦較輕微，遂判處更生中心，相信他可於新學年返回校園。