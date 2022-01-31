男生管有攻擊性武器罪脫　官稱被告藏摺刀作武器非唯一合理推論 (17:26)

裁判官屈麗雯裁決時稱，警員於2021年7月23日早上看到被告劉智曦（17歲）神色可疑，故上前截停他，在其袋內搜出一把伸展後約長12厘米的摺刀及一把約7厘米長的卡片刀，對他作出首次警誡。被告警誡下稱刀具是用作鎅包裝，並曾到區院旁聽。辯方反對將被告口頭招認、警員記事冊等供辭呈堂，惟屈官質疑，被告曾簽署確認內容屬實，批准以上證供呈堂。

屈官續稱，涉案刀具並非攻擊性武器，故控方需證明被告的意圖。屈官表示，被告當日並不需要用刀鎅包裝或上班鎅紙皮，故他管有刀具的情況可疑。

惟屈官表示，被告當時在家中附近被截停，並非等待他人，回家是其中一個合理解釋，被告亦沒有被搜出其他示威者常見的裝備，如頭盔、護目鏡等。另現場並無發生示威衝突，警員同意被告被截查時冷靜合作，故指控被告管有涉案刀具用作武器並非唯一合理推論，裁定他罪名不成立。