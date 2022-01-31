新冠疫情｜增92陽性個案13宗源頭不明　4大廈疑現垂直及橫向傳播　部分住戶須撤離【附大廈名單】 (16:36)

新增的80宗本地感染個案中，當中11宗個案懷疑帶有Delta變種病毒，當中大多涉及彩雲邨長波樓和明麗樓的個案；62宗懷疑帶有Omicorn變種病毒，另外有7宗暫時未能分類。

在13宗源頭不明個案中，有兩宗懷疑感染Delta變種病毒，10宗懷疑感染Omicron變種病毒，一宗未能分類。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，多座大廈涉及垂直及橫向傳播。張竹君表示，每日均會密切監察本港檢疫中心使用情況，暫時仍然足夠。

涉及垂直及橫向傳播大廈：

．黃大仙慈康邨康添樓：主要涉及06室，疑出現垂直傳播，其中一個單位涉及4宗個案，居於1至6樓的06室需撤離

．葵馥苑安葵閣：主要涉及08單位，早前有兩個08室住戶染疫，今日再增一個08室個案，1至40樓所有08室需撤離

．葵芳邨葵仁樓：14樓疑出現橫向傳播，03、06及07室均有個案，14樓1至12室全部須撤離；另當局有派員到06室視察，14樓樓上的06室亦需撤離

．彩雲（二）邨明麗樓：主要涉及05室，但因明麗樓2至24樓的15室和14室有共用喉管，故同需撤離；另外10樓13至17單位亦需撤離

．太和邨翠和樓：25樓涉及兩個單位，26樓涉及3個單位，現正派員觀察，再評估需否撤離

兩宗懷疑Delta源頭不明個案

．患者45歲，住彩雲（二）邨玉宇樓，在樂富廣場「廿一堂」廚房工作，不用見客

．患者69歲，彩雲邨附近的彩豐苑，未知感染源頭。

懷疑感染Omicron源頭不明部分個案

．住石籬二邨石榮樓，在德鑄工程公司工作，負責三跑機場的消防供水系統

．住將軍澳寶林邨寶寧樓，在草地滾球會任職餐廳樓面

．住新界北區百和路花都廣場6座

．50歲女子，無家者，登記地址在深水埗

．9歲小孩，住土瓜灣道

．家庭主婦，住荃灣綠陽新邨P座

．無業者，住油麻地砵蘭街43號

．清潔工，住葵芳邨葵歡樓

．家庭主婦，住北角維港頌

．患者住葵青寧峰苑朗峰閣

與現崇山商場一樓客滿庭相關的個案新增至3桌客人，當局在客滿庭的風口位取得陽性樣本，當中帶有Delta，顯示新冠病毒在空氣傳播的情況十分嚴重。

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