蕭澤頤、區嘉宏、白韞六等12官員毋須紀律跟進　出席生日宴有用安心出行戴口罩 (16:15)

毋須紀律跟進的12人：

．財經事務及庫務局長許正宇

．入境事務處長區嘉宏

．警務處長蕭澤頤

．廉政專員白韞六

．民政事務局副局長陳積志

．財經事務及庫務局副局長陳浩濂

．創新及科技局副局長鍾偉强

．政制及內地事務局副局長胡健民

．創新及科技局長政治助理張曼莉

．政務司長政治助理蕭嘉怡

．教育局長政治助理施俊輝

．海關前關長鄧以海

被問及蕭澤頤為何毋須被懲處，林鄭月娥表示，15名官員不能視為同一參與性質，要考慮個別的逗留時間、進行甚麼活動、其官員身分與抗疫關係等。蕭澤頤當晚在6時至7時已經到達會場，屬於很早出席，當時賓客很少，他到場後直接進入貴賓室，逗留時間亦短，認為他出席宴會可以理解，加上洪為民是道路安全委員會的成員，相信蕭澤頤與他有工作上的交流。

至於蕭澤頤表示出席宴會是為了社區警政工作，林鄭月娥稱對他的說法沒有意見，僅表示有留意到他說會「經一事、長一智」，往後會提升政治敏感度。

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