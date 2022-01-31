上環暴動案　機師、護士、為人母等15罪成被告今求情押後判　官︰最唔鍾意判人坐監 (14:30)

早前認罪的被告為何栢耀（17歲，案發時年齡，下同），餘下14人為陳偉林（21歲）、陳澤峰（22歲）、布紫晴（24歲）、梁志鵬（20歲）、楊位醒（31歲）、彭雨彤（20歲）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲）、陳永琪（28歲）、林皓正（22歲）、廖紫婷（19歲）、李樹樺（21歲）、胡嘉俊（21歲）及張雯曦（19歲）。張雯曦早前承認無牌管有無線電通訊器具罪，另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪亦被裁定罪成。

代表陳偉林、陳澤峰、布紫晴及廖紫婷的大律師求情時稱，4人分別想成為吉他教師、從事IT業、幼兒教育及傳媒，稱4人犯案時年輕，較易衝動，且他們犯案並非為個人利益，冀法庭輕判，讓年輕人盡快投入社會。被告廖頌賢原為飛機師，代表他的大律師求情稱，他是經過努力後才可以達至現時的位置。任職護士的被告陳永琪，獲病人撰寫求情信證明其良好品格。

辯方為李樹樺求情時稱，他原本繼承家族在內地的生意，惟因本案要打消計劃。代表張雯曦的辯方則稱，她因本案與5歲女兒分開，希望法庭讓被告接受懲罰外，還可以給予她們未來。至於其他被告，辯方求情時提及他們的報告正面，沒有證據顯示他們曾參與明顯暴力行為，亦有被告的父親患末期病症，又或需要照料患病的母親及祖母，希望法庭酌情減刑。