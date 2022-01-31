3人暴動罪成3月判刑　官稱被告爭議身分斷送「認罪折扣」且不見悔意 (14:21)

被告依次為銷售市場主任陳樂怡（24歲）、工程師周錦威（23歲）及地產經紀黃溢霖（43歲）。懲教人員於開庭前約半小時，先讓被告坐進犯人欄，親友揮手，周錦威、黃溢霖微笑點頭示意。

辯方稱陳樂怡曾到各地做義工，父親有長期病患，她明白事件為家人帶來壓力，感到歉疚。陳樂怡在求情信中稱「從未想過會經歷看似與我無關的事」，並說政治難分對錯，法官質疑她找藉口，斥她是特意響應集會，以違法手段逼使他人接受其政治立場，「點與佢無關？」辯方解釋陳樂怡無想過面臨監禁。

辯方續稱，周錦威獲公司讚賞為人有熱誠，出身草根的父母對讀土木工程的他寄予厚望，惟本案令雙親痛心。工程師是周錦威的夢想職業，他知道前途受阻，辯方又說周錦威原本計劃與首被告陳樂怡結婚。法官指出，暴動並非新罪行，批評被告審訊時爭議身分及「將認罪折扣白白斷送」，不見悔意。

辯方表示，黃溢霖承認做錯及愧對家人，他在案發前仍在購物，無預謀犯事。辯方同意法官指稱黃溢霖曾搬小巴站牌，但稱他非指派角色，只是見他人搬不動，故健碩的他上前協助。辯方稱，黃溢霖從事地產24年，因為本案由分區經理降職至地產經紀，月入由約10萬元減至約3萬元，形容他事業受重創。法官接受本案在同類案件中不屬最嚴重，但被告定罪後有悔意是來得太遲。